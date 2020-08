Franca Valeri stasera in tv: l’omaggio di Rai e Mediaset

Per celebrare e ricordare Franca Valeri, attrice, sceneggiatrice di teatro di cinema, morta oggi – domenica 9 agosto 2020 – a Roma, Radio Techetè trasmetterà oggi, dalle ore 15,30, e domani lunedì 9 una selezione delle oltre trenta trasmissioni radiofoniche che hanno visto Franca Valeri protagonista con i suoi personaggi come la milanese Signorina snob, la romana Sora Cecioni e Cesira. Radio Techetè trasmetterà una selezione di questi programmi che permetteranno di riascoltare tutti i personaggi inventati dalla Valeri alla radio. Rai 1 durante il primo pomeriggio trasmetterà un film della grande attrice al posto del programma Da noi… A ruota libera. Mediaset renderà omaggio alla Valeri proponendo due suoi film. Su Canale 5 questa sera, in seconda serata, andrà in onda Leoni al sole, mentre su Rete 4 nel pomeriggio, alle ore 15,45, verrà trasmesso il film, Parigi o cara.

Streaming

L’omaggio a Franca Valeri sarà visibile anche in live streaming. Su Raiplay si può recuperare l’antologia di tante sue interpretazioni nello speciale Signorina Valeri realizzato in occasione del compleanno. Clip anche su MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 8 agosto: Una storia da cantare: Lucio Battisti, Barcellona-Napoli Una storia da cantare – Lucio Battisti: gli ospiti della puntata La piccola principessa: trama, cast e streaming del film