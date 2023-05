Chi era Franca Sebastiani, la mamma di Cristiana Calone (la figlia di Massimo Ranieri) ospite a Oggi è un altro giorno

Chi era Franca Sebastiani, la mamma di Cristiana Calone (la figlia di Massimo Ranieri) ospite a Oggi è un altro giorno? Franca Sebastiani, ex compagna di Massimo Ranieri morta all’età di 66 anni nel 2015 a causa di un tumore, era una cantante (e giornalista). Dall’amore con Massimo Ranieri è Cristiana Calone, che l’artista ha deciso di riconoscere soltanto nel 1997. Una vicenda che ha inevitabilmente segnato l’esistenza dei suoi protagonisti, ma risoltasi con il lieto fine.

Nel libro, pubblicato prima di morire, Franchina (com’era nota) ha scritto: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.

Come si evince da queste dichiarazioni, malgrado la loro relazione naufragata anche e soprattutto a seguito della decisione di Massimo Ranieri di non riconoscere la figlia, Franca Sebastiani ha sempre riservato parole dense d’affetto, tanto che tra i suoi ultimi pensieri prima di scomparire ci fu proprio il cantante.