Fragili: le anticipazioni (trama e cast) della serie su Canale 5

Fragili è la serie in onda questa sera, 16 agosto 2024, alle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di una miniserie in due parti, che vengono trasmesse entrambe questa sera, per una durata di circa quattro ore. Vediamo insieme le anticipazioni, come la trama e il cast.

Trama e anticipazioni

Al centro della storia, che prende libero spunto da una vicenda realmente accaduta, l’integrazione generazionale. Un gruppo di anziani che viene improvvisamente sfrattato dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia. Dopo un’iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un’unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati.

Fragili: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Fragili? Incentrata sull’integrazione tra anziani e giovani, la fiction prodotta dalla Sunshine e diretta da Raffaele Mertes vanta un cast di cui fanno parte, tra gli altri, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Massimo Dapporto, Maurizio Mattioli, Barbara Alberti e, per la prima volta sul set, Filippo Bordignon, atleta e ballerino affetto da sindrome di down.