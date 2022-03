Fosca Innocenti: trama e cast dell’ultima puntata, le anticipazioni

Stasera, venerdì 4 marzo 2022, su Canale 5 in prima serata tv (ore 21,40) va in onda la quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti, miniserie televisiva italiana composta da 4 puntate, diretta da Fabrizio Costa, prodotta da RTI in collaborazione con Banijay Studios Italy e Film Commission Toscana ed ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel quarto e ultimo episodio, intitolato Una degna sepoltura, ci sarà in apertura l’omicidio improvviso di Don Rocco. Il corpo privo di vita del parroco verrà rinvenuto da Nasha, una donna dal passato tormentato e clandestina, giunta in Italia con lo scopo di cercare il fratello. La giovane appartiene alla comunità parrocchiale, su cui Fosca inizierà fin da subito ad indagare.

L’omicidio di don Rocco porta Fosca ad indagare nella comunità parrocchiale. Alle esequie del sacerdote, celebrate dal viceparroco Don Paolo, prendono parte la restauratrice e mamma single Giovanna, il transessuale Luna e anche Greta, un’ex prostituta che era stata ospitata proprio nella canonica di Don Rocco. Presto diventa chiaro che l’assassinio del prete è accompagnato da un pericoloso segreto. La tensione tra Fosca e Cosimo, intanto, non fa che crescere… Per i due potrebbe essere la resa dei conti: cosa accadrà dunque alla coppia di amici con un feeling speciale?

Cast

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata di Fosca Innocenti, ma qual è il cast completo del fiction in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: