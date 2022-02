Fosca Innocenti: trama e cast della terza puntata, le anticipazioni

Stasera, venerdì 25 febbraio 2022, su Canale 5 in prima serata tv (ore 21,40) va in onda la terza puntata di Fosca Innocenti, miniserie televisiva italiana composta da 4 puntate, diretta da Fabrizio Costa, prodotta da RTI in collaborazione con Banijay Studios Italy e Film Commission Toscana ed ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel terzo episodio, intitolato Il canto del cigno, si indaga su un altro caso molto intricato. Jutta Fisher, una cantante lirica di fama internazionale, viene ritrovata morta in quello che è stato soprannominato il bosco del diavolo. Le ultime ore della star sono alquanto bizzarre. Non solo ha accettato di esibirsi in un agriturismo di Arezzo a conduzione familiare, ma all’alba aveva fatto perdere le sue tracce ad Alberto Morucci, suo compagno, ma anche il manager che organizzava tutti i suoi eventi. Il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada dovrà tentare di scoprire chi ha ucciso la cantante lirica Jutta Fisher. Nel corso delle indagini, che si fanno via via più serrate, Fosca si imbatte in Marcello Ognis, un uomo decisamente affascinante che nella vita fa il critico musicale. Ognis conosceva benissimo Jutta Fisher e potrebbe essere il personaggio chiave tramite cui risolvere il caso. Fosca mette per un attimo da parte la preoccupazione per la partenza ormai imminente di Cosimo per New York, perché si riscopre molto attratta da Marcello. Giulia, invece, cerca di risalire allo spacciatore che ha venduto droga a due giovani fidanzati.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Fosca Innocenti, ma qual è il cast completo del fiction in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: