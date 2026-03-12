Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Yildiz attende la visita di Erim e Lila che, per la prima volta, faranno la conoscenza di Halit Can, ed Ender si fa trovare in casa di Yildiz per poter parlare con Erim. Intanto, Zehra va a pranzo con Akin che le chiede di conoscere suo padre per convincerlo della necessità che le faccia da Agente. Nel complesso, Ender incontra Altin e le ordina di portarle il telefono di Sahika. La cameriera fa il doppio gioco e informa Sahika, che le consegna il telefono senza esitazione. Ender fa rubare da un suo uomo di fiducia il secondo telefono di Sahika e le telefona per comunicarle che ha scoperto il loro trucchetto. Nel frattempo, Kaya e Leyla vanno a trovare Yildiz e il bambino e, sulla via del ritorno, Kaya propone a Leyla di mangiare qualcosa insieme. Infine, Sahika cerca di instillare in Halit il sospetto che Yildiz abbia una relazione con Emir.

Sahika spinge Zehra a parlare ad Halit delle premure di Emir nei confronti di Yildiz e del bambino, per insinuare che i due amici abbiano una relazione. L’uomo organizza una festa alla villa in occasione della circoncisione di suo figlio e nel frattempo, insospettito, si reca a casa di Emir per rivendicare il proprio ruolo di padre. Ender scopre nel cellulare segreto di Sahika che la donna comunica con un uomo misterioso, e insieme al fratello è determinata a scoprire di chi si tratti. Caner acquisisce un nuovo cliente che arriva in ufficio e corteggia Leyla, ma Kaya, visibilmente seccato, rifiuta di lavorare per lui. Yigit e Lila continuano a stuzzicarsi a vicenda: i due accompagnano Zehra alla cena col suo agente, alla quale Lila, per far ingelosire Yigit, invita un suo amico delle superiori; il piano della ragazza ha successo perché, in bagno, Yigit gli intima di andarsene.

Kaya, intenzionato a organizzare una sorpresa a Leyla, organizza un viaggio a Smirne per andare a trovare la nonna della ragazza. Leyla, però, inventa una scusa per tornare a Istanbul. Durante la festa in onore di Halitcan arriva Ender, invitata da Yildiz, generando tensioni tra gli ospiti presenti, soprattutto con Sahika. Poco dopo, Yildiz chiede ufficialmente il divorzio ad Halit e gli presenta l’accordo da firmare. Kaya consiglia a Yildiz di trasferirsi il prima possibile, almeno fino al termine della causa di divorzio, poiché il fatto che la donna viva insieme a Emir potrebbe rappresentare un problema durante il processo.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.