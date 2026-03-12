Icona app
TV

Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 12 marzo

di Anton Filippo Ferrari
Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Yildiz attende la visita di Erim e Lila che, per la prima volta, faranno la conoscenza di Halit Can, ed Ender si fa trovare in casa di Yildiz per poter parlare con Erim. Intanto, Zehra va a pranzo con Akin che le chiede di conoscere suo padre per convincerlo della necessità che le faccia da Agente. Nel complesso, Ender incontra Altin e le ordina di portarle il telefono di Sahika. La cameriera fa il doppio gioco e informa Sahika, che le consegna il telefono senza esitazione. Ender fa rubare da un suo uomo di fiducia il secondo telefono di Sahika e le telefona per comunicarle che ha scoperto il loro trucchetto. Nel frattempo, Kaya e Leyla vanno a trovare Yildiz e il bambino e, sulla via del ritorno, Kaya propone a Leyla di mangiare qualcosa insieme. Infine, Sahika cerca di instillare in Halit il sospetto che Yildiz abbia una relazione con Emir.

Sahika spinge Zehra a parlare ad Halit delle premure di Emir nei confronti di Yildiz e del bambino, per insinuare che i due amici abbiano una relazione. L’uomo organizza una festa alla villa in occasione della circoncisione di suo figlio e nel frattempo, insospettito, si reca a casa di Emir per rivendicare il proprio ruolo di padre. Ender scopre nel cellulare segreto di Sahika che la donna comunica con un uomo misterioso, e insieme al fratello è determinata a scoprire di chi si tratti. Caner acquisisce un nuovo cliente che arriva in ufficio e corteggia Leyla, ma Kaya, visibilmente seccato, rifiuta di lavorare per lui. Yigit e Lila continuano a stuzzicarsi a vicenda: i due accompagnano Zehra alla cena col suo agente, alla quale Lila, per far ingelosire Yigit, invita un suo amico delle superiori; il piano della ragazza ha successo perché, in bagno, Yigit gli intima di andarsene.

Kaya, intenzionato a organizzare una sorpresa a Leyla, organizza un viaggio a Smirne per andare a trovare la nonna della ragazza. Leyla, però, inventa una scusa per tornare a Istanbul. Durante la festa in onore di Halitcan arriva Ender, invitata da Yildiz, generando tensioni tra gli ospiti presenti, soprattutto con Sahika. Poco dopo, Yildiz chiede ufficialmente il divorzio ad Halit e gli presenta l’accordo da firmare. Kaya consiglia a Yildiz di trasferirsi il prima possibile, almeno fino al termine della causa di divorzio, poiché il fatto che la donna viva insieme a Emir potrebbe rappresentare un problema durante il processo.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca