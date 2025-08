Flight: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Flight, film del 2012 di Robert Zemeckis, interpretato da Denzel Washington. Dopo tre film d’animazione, Zemeckis torna al cinema in live action da cui mancava dal 2000, quando uscirono Cast Away e Le verità nascoste. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il pilota di aerei di linea William “Whip” Whitaker si sveglia in una stanza d’albergo a Orlando insieme all’assistente di volo Katerina Márquez, dopo una notte di sesso, alcol e poco sonno. Quella stessa mattina ha un aereo da pilotare, quindi assume della cocaina per smaltire velocemente la sbornia e assume il comando del volo SouthJet 227 per Atlanta. Al decollo, Whip supera una brutta turbolenza, poi cede i comandi al copilota Ken Evans, si prepara un cocktail di vodka e succo d’arancia e si mette a dormire. Whip viene bruscamente svegliato da uno scossone poco prima dell’atterraggio previsto e si rende conto che si sta verificando un guasto catastrofico delle superfici di controllo dell’aereo. Senz’altra scelta, Whip, con grande maestria e sagacia, recupera i controlli e posiziona il velivolo in volo rovesciato, per interromperne la discesa incontrollata e mantenere l’assetto livellato fino al momento dell’atterraggio di fortuna in un campo…

Flight: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Flight, ma qual è il cast completo del film in onda oggi su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Whip Whitaker

Kelly Reilly: Nicole Maggen

Don Cheadle: Hugh Lang

John Goodman: Harling Mays

Bruce Greenwood: Charlie Anderson

Tamara Tunie: Margaret Thomason

Melissa Leo: Ellen Block

Nadine Velazquez: Katerina Marquez

Brian Geraghty: Ken Evans

Streaming e tv

Dove vedere Flight in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.