Flavia Vento non si arrende: “Tom Cruise mi segue su Twitter”

Flavia Vento non si arrende. Mentre continua a entrare e uscire dai reality La Pupa e il Secchione non rinuncia alla sua passione: Tom Cruise. La showgirl qualche mese fa ha raccontato di essere stata truffata: pensava di scriversi con l’attore sui social e invece era un fake. Adesso, però, a “Pomeriggio Cinque” ha confessato: “Ci seguiamo su Twitter”.

“C’è un mio tweet in cui sono vestita da sirena – ha raccontato Flavia -. L’ho scritto a Tom, a Tom Cruise vero. Si sta avvicinando la data in cui uscirà il suo nuovo film, sta per uscire Top Gun a maggio. Quindi io vorrei tanto andare a vedere questo film bellissimo. Poi soprattutto vorrei tanto capire chi è che mi scriveva, visto che ho ancora molti dubbi”.

Tornando a Twitter, Flavia ha sottolineato che Tom non ha risposto al suo tweet. Ma ha svelato: “Mi segue su Twitter. Sì Tom quello reale è un mio follower. Segue me e vede le mie cose. Vi manderò lo screen per farvi vedere che mi segue davvero”. In effetti l’attore la segue su Twitter…