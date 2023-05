Fiorello a TvTalk, imprevisto durante l’intervista: “Non sono in mutande”

Imprevisto per Rosario Fiorello ospite oggi a Tv Talk, il programma in onda su Rai 3. Tra comicità e riflessioni profonde, il comico ha parlato del suo programma Viva Rai 2. Ha spiegato come è nato, come sia riuscito in queste mattine a tenere in piedi uno show completo di primissima mattina, ma all’improvviso la gag. Durante il collegamento a Fiorello è caduto il telefono che ha quindi inquadrato l’intera figura dello showman. “Non era in mutande!”. A sottolinearlo è lo stesso conduttore e gli altri ospiti del programma. La pandemia, infatti, ci ha abituati a scene di questo tipo: giacca e cravatta sopra, boxer e ciabatte sotto. Lo strumento del collegamento televisivo in videochiamata è un retaggio di quel periodo, ormai consolidatosi, ma lo scenario sopradescritto è sempre dietro l’angolo.

Nel corso dell’ospitata Fiorello ha risposto a varie domande. Tra cui se tornerà ai programmi serali: “In molti mi chiedono di restare in tv di prima mattina e abbandonare la prima serata. Io ascolto il mio pubblico per ora”. E ancora: “Essere coerenti con uno show leggero e d’intrattenimento quando la notizia della mattina è l’alluvione dell’Emilia Romagna non è semplice, ma penso che abbiamo dato un momento di felicità a chi ci guardava anche da lì”.

Infine si è tornati su Amadeus-Sanremo 2024 dopo aver annunciato nei giorni scorsi che Ama potrebbe non essere stato confermato per il Festival. “Hai rovinato il weekend a Roberto Sergio (amministratore delegato Rai, ndr)”​, ha detto il conduttore di Tv Talk a Fiorello che poi sorridendo a chiosato: “Non è possibile immaginare un mondo in cui Amadeus dica no a Sanremo”.