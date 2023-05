Fiorello: “Lucia Annunziata lascia la Rai? Agli italiani non frega nulla…”

L’addio alla Rai di Lucia Annunziata continua a far discutere. Sulla questione, con il suo ben noto taglio ironico, è intervenuto anche Fiorello, a Viva Rai2: “Gli italiani sono disperati da quando se n’è andata Lucia Annunziata”. E ha aggiunto: “Pensano che gli italiani siano interessati da queste cose. Ma no, non gliene frega niente. Non siamo il centro del mondo, mi ci metto dentro anche io, non siamo niente. Siamo solo dei saltimbanchi”.

E di nuovo: “Non è mai cambiato niente. Adesso c’è “TeleMeloni”: c’è il governo di destra e quelli di destra mettono quelli di destra, c’è un governo di sinistra e quelli di sinistra mettono i loro di sinistra, è sempre stato così”. Poi, rivolto alla giornalista, riferendosi al contenuto della lettera d’addio ha detto: “Annunziata, se non condividi niente di questo governo, allora dovevi rimanere per lottare dall’interno. Se te nevai, te ne sei andata. Che poi tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva”.

Una posizione, quella di Fiorello, ripresa anche da Salvini: “Bravo Fiorello”, ha twittato il ministro. Sul tema, peraltro, è stata interpellata anche la diretta interessata, presentando il suo libro al Festival dell’Economia di Trento: “Le dimissioni sono una cosa seri – ha detto – mi piacerebbe non tornare su questa vicenda. Ci ho messo tre giorni a scrivere sette-otto righe, ho soppesato parola per parola e sono lì: ho detto tutto, cercando di non trasformare questa vicenda in una vicenda centrale. Sono delle dimissioni che mi sembra siano state accolte. Non c’è niente di strano”.