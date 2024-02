Fiorello e il “Ballo del Qua Qua” con Travolta: “Una delle gag più terrificanti della storia”

La gag del Ballo del “Qua Qua” con John Travolta a Sanremo ha lasciato il pubblico quantomeno perplesso. Una esibizione che a molti è risultata squallida e poco convincente.

Nel post serata, negli studi di Viva Radio Due, Fiorello e Amadeus – protagonisti della scena – hanno apparentemente ammesso che la gag del Ballo del qua qua con John Travolta è stata “tremenda”: “Mentre la facevo già avevo previsto tutto: qui è la fine delle nostre carriere. Quella di Travolta sicuro, ma di più la nostra”. Amadeus chiede a Biggio: “Quanti giorni erano che voleva fare il Ballo del qua qua con Travolta?”.

Fiorello su Travolta: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana" #vivarai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/DxwQOWg5k2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

Ma Fiorello ammette: “Già in camerino avevo capito l’antifona. Ho parlato con John Travolta e lui non ha detto no”. E sui commenti ricevuti dice che c’è gente che ha commentato come se avessero ucciso qualcuno. Ma Fiorello decide che è il momento di infierire e allora fa ballare di nuovo a tutta la sua banda il Ballo del qua qua… Fiorello poi dice di averlo detto per scherzo e che Amadeus lo ha subito preso sul serio perché “mi sembrava divertente”.

Fiorello cita anche un meme che lo ha fatto molto ridere: la foto di lui e Amadeus che ballano con Travolta e una foto di Russell Crowe (ospite giovedì 8) a cui viene detto “Russell fai ancora in tempo”.