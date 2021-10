Fino all’ultimo battito: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita al figlio”. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza puntata nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nella terza puntata Cosimo farà scagionare Diego da tutte le accuse del pm, grazie a uno stratagemma studiato nei minimi dettagli. Ovviamente il cardiochirurgo, a causa di questo ulteriore aiuto da parte del boss, sarà ancora più in debito con lui. Intanto Patruno si sentirà male e Rosa deciderà di chiamare Diego, che visiterà Cosimo e capirà che sarà necessaria una trasfusione di sangue per salvargli la vita. Elena verrà a sapere che sua figlia Anna sta aiutando Mino Patruno a organizzare una campagna sui social. La donna, quindi, deciderà d’informare Diego che andrà su tutte le furie. L’uomo avrà un confronto con Anna e la intimerà di chiudere ogni rapporto con il nipote del boss. Nel mentre Mino, che ha lo stesso gruppo sanguigno di suo nonno, deciderà di donargli il sangue per salvargli la vita. Sarà Diego a occuparsi della trasfusione, però non vorrà farsi vedere da Mino, in quanto il giovane potrebbe riferire tutto ad Anna. Successivamente, la vita del cardiochirurgo verrà nuovamente sconvolta da un altro dramma: il piccolo Paolo avrà una crisi di rigetto dopo il trapianto e starà molto male. Quindi tutti cercheranno Diego per aiutare suo figlio, ma non riusciranno a trovarlo da nessuna parte.

Fino all’ultimo battito: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Fino all’ultimo battito, ma qual è il cast completo della serie tv? Protagonisti sono Marco Bocci e Violante Placido. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast della terza puntata di Fino all'ultimo battito, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna.