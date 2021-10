Fino all’ultimo battito: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita al figlio”. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quarta puntata nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nella quarta puntata al centro ci sarà il rapporto tra Diego ed Elena. La donna, sempre più irritata per i ritardi e le mancanze del suo fidanzato, vedrà con i suoi occhi il bacio con Rosa e non avrà più dubbi. Il medico non potrà fare altro che ammettere di aver sbagliato e nel timore di raccontare alla sua futura moglie le pressioni che sta subendo a causa della famiglia di Mino, giustificherà il suo grave errore nei suoi confronti dicendole che si è trattato soltanto di un momento di debolezza. Elena non riuscirà a perdonare il suo fidanzato, anche se lui farà di tutto per convincerla, e penserà di non sposarlo più. Per Diego ed Elena non sarà facile affrontare la crisi con la famiglia e quindi decideranno comunque di recarsi in atelier per vedere l’abito da sposa. Sarà lì che il cardiochirurgo si renderà conto che il negozio è lo stesso che appartiene a Rosa e l’incontro tra le due donne sarà inevitabile. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Fino all’ultimo battito, Elena non riconoscerà in lei l’amante di suo marito, ma solo la nuora del boss e la madre del ragazzo che piace ad Anna e andrà via indignata. Nel frattempo, Rocco riacquisterà la stima della sua ex moglie grazie alla partita di beneficenza che porterà all’ospedale il VAD e tutto questo non farà piacere a Diego, che agli occhi di Elena perderà molta considerazione. Inoltre, il medico dovrà nuovamente fare i conti con Mino, che lo contatterà nel cuore della notte per dirgli di aver scoperto chi ha manomesso le sue medicine. Per Diego arriverà il momento di darsi da fare per far arrestare il boss evaso e penserà di contattare Bashir per incastrarlo.

Fino all’ultimo battito: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Fino all’ultimo battito, ma qual è il cast completo della serie tv? Protagonisti sono Marco Bocci e Violante Placido. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Tiziana Schiavarelli:

Francesca Valtorta:

Ignazio Oliva:

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Brando Rossi

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast della quarta puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna. Ecco la programmazione (attenzione: potrebbe variare) di Rai 1: