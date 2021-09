Fino all’ultimo battito: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita al figlio”. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della pa prima puntata Diego, pur di salvare suo figlio, farà un gesto disperato: falsificherà la lista d’attesa mettendo suo figlio davanti alla 14enne Vanessa. Le conseguenze saranno drammatiche. Nel secondo episodio della prima puntata il giudice stabilirà che il boss della malavita Cosimo Patruno dovrà essere operato da Diego. Il boss verrà quindi ricoverato nel reparto di Mancini in attesa dell’intervento. Nel frattempo il padre di Vanessa deciderà di riportare la figlia a casa. Diego, distrutto dal senso di colpa, lo pregherà di lasciare la ragazzina in ospedale.

Fino all’ultimo battito: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Fino all’ultimo battito, ma qual è il cast completo della serie tv? Protagonisti sono Marco Bocci e Violante Placido. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast della prima puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna. Ecco la programmazione (attenzione: potrebbe variare) di Rai 1: