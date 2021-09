A che ora inizia Fino all’ultimo battito: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Fino all’ultimo battito, la nuova serie tv di Rai 1 con Marco Bocci e Violante Placido in onda da giovedì 23 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: la messa in onda di ogni puntata (previste sei da due episodi ciascuna) è prevista alle ore 21,25 del giovedì sera. La prima puntata verrà trasmessa giovedì 23 settembre 2021; l’ultima giovedì 28 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Fino all’ultimo battito? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e finirà alle ore 23,35. La durata prevista per ogni puntata (che ricordiamo essere composta da 2 episodi) è quindi di circa 2 ore.

Location

Abbiamo visto a che ora inizia Fino all’ultimo battito, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese sono iniziate a gennaio in Puglia, presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che nel frattempo era attivo nel ricovero di pazienti malati di COVID-19. Altri luoghi delle riprese sono stati: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ospedale Miulli di Acquaviva, Il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Traetta di Bitonto, il Vecchio Ospedale di Poggiardo di Lecce, il Nuovo Palazzo della Regione Puglia a Bari in Via Gentile, la Banchina di San Domenico a Molfetta, lo Stadio Paolo Poli e il centro storico di Molfetta. Alcune scene, inoltre, sono ambientate nei dintorni di Bari, a Cosenza, a Polignano a Mare, a Conversano e a Bitonto.