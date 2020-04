Finalmente sposi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 28 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Finalmente sposi, film del 2018 per la regia di Lello Arena con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Finalmente sposi film: trama

Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Enzo Iuppariello – Enzo

– Enzo Monica Lima – Monica

– Monica Sergio Friscia

Ciro Ceruti

Paolo Caiazzo

Nunzia Schiano

Paco De Rosa

Anna Piccolo – Greta

– Greta Antonio Pantaleo – ottone

Trailer

Ecco il trailer del film:

Finalmente sposi film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Finalmente sposi? La pellicola va in onda in prima visione martedì 28 aprile 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

