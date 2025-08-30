Finalmente la felicità: trama, cast e streaming del film di Leonardo Pieraccioni su Rete 4

Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda in prima serata il film Finalmente la felicità, pellicola del 2011 diretta e sceneggiata da Leonardo Pieraccioni. Ma qual è la trama della commedia? Vediamo insieme tutti i dettagli del film.

Trama

Benedetto Parisi è il protagonista di questa storia, vive nella città di Lucca e fa il musicista. Le sue sono giornate monotone, tutte uguali, finché un giorno non arriva l’invito a C’è posta per te, il noto show televisivo di Maria De Filippi. Ma chi è lo contatta? Benedetto non lo sa e, carico di meraviglie, accetta l’invito e si presenta in trasmissione dove scopre il segreto di sua madre. La donna era venuta a mancare da poco, ma non gli aveva mai raccontato di aver adottato a distanza una bambina brasiliana, Luna. Ormai cresciuta, Luna è una splendida modella che si è recata in Italia per conoscere il fratello. Benedetto è incantato dalla sua bellezza, ma dovrà aiutare la sorella a liberarsi dell’ex fidanzato, il geloso modello Jesus.

Finalmente la felicità, il cast

Chi vediamo nel cast di Finalmente la felicità? Partiamo da Leonardo Pieraccioni, che interpreta l’eterno Peter Pan Benedetto. Al suo fianco la bella Luna è interpretata da Ariadna Romero. E ancora nel cast vediamo Rocco Papaleo che interpreta Sandrino, mentre Thyago Alves interpreta Jesus. Andrea Buscemi è Argante Buscemi, mentre Shel Shapiro interpreta Albert. Maurizio Battista e Michela Andreozzi completano il cast del film.

Streaming e tv