Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Finalmente la felicità: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Finalmente la felicità: trama, cast e streaming del film di Leonardo Pieraccioni su Rete 4

Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda in prima serata il film Finalmente la felicità, pellicola del 2011 diretta e sceneggiata da Leonardo Pieraccioni. Ma qual è la trama della commedia? Vediamo insieme tutti i dettagli del film.

Trama

Benedetto Parisi è il protagonista di questa storia, vive nella città di Lucca e fa il musicista. Le sue sono giornate monotone, tutte uguali, finché un giorno non arriva l’invito a C’è posta per te, il noto show televisivo di Maria De Filippi. Ma chi è lo contatta? Benedetto non lo sa e, carico di meraviglie, accetta l’invito e si presenta in trasmissione dove scopre il segreto di sua madre. La donna era venuta a mancare da poco, ma non gli aveva mai raccontato di aver adottato a distanza una bambina brasiliana, Luna. Ormai cresciuta, Luna è una splendida modella che si è recata in Italia per conoscere il fratello. Benedetto è incantato dalla sua bellezza, ma dovrà aiutare la sorella a liberarsi dell’ex fidanzato, il geloso modello Jesus.

Finalmente la felicità, il cast

Chi vediamo nel cast di Finalmente la felicità? Partiamo da Leonardo Pieraccioni, che interpreta l’eterno Peter Pan Benedetto. Al suo fianco la bella Luna è interpretata da Ariadna Romero. E ancora nel cast vediamo Rocco Papaleo che interpreta Sandrino, mentre Thyago Alves interpreta Jesus. Andrea Buscemi è Argante Buscemi, mentre Shel Shapiro interpreta Albert. Maurizio Battista e Michela Andreozzi completano il cast del film.

Streaming e tv

Dove vedere Finalmente la felicità in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta il 30 agosto 2025 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) dell’ottava puntata in replica
TV / Viaggio al centro della terra: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) dell’ottava puntata in replica
TV / Viaggio al centro della terra: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
TV / Folle ossessione: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 29 agosto: Le mie ragazze di carta, Tradimento
TV / Le mie ragazze di carta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 29 agosto
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / La chimera: tutto quello che c’è da sapere sul film
Musica / Jake La Furia: “Viviamo un’epoca di fascismi poco mascherati, la politica è fatta da papponi”
Ricerca