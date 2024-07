Final score: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Final score, film del 2018 diretto da Scott Mann. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I fratelli Dimitri e Arkady Belav hanno guidato una violenta rivoluzione nello stato russo di Sakovya per l’indipendenza. Le vicissitudini belliche portano Dimitri a essere apparentemente ucciso in un attacco aereo mentre Arkady viene catturato, ponendo fine alla rivoluzione. Dopo diversi anni, Arkady e i suoi uomini scoprono che Dimitri aveva simulato la propria morte per fermare il conflitto oramai fuori controllo, quindi torturano un uomo per scoprire dove si nasconde quest’ultimo. Nel frattempo, a Londra, l’ex soldato statunitense che ha servito in Afghanistan, Michael Knox, visita la casa del suo defunto migliore amico per assistere a una partita di calcio con sua “nipote”, Danni, la figlia dell’amico morto.

Arrivati allo stadio del West Ham Utd, Michael va a prendere per entrambi degli hot dog, ma Danni riceve un messaggio da un ragazzo che le piace e decide di unirsi a lui in un altro punto dello stadio. Nel frattempo Arkady e i suoi mercenari si infiltrano di nascosto nello stadio e occupano la sala di controllo per bloccare l’intero edificio, prendendo in ostaggio il sovrintendente Steve Thompson. Arkady quindi ordina ai suoi uomini di far saltare in aria le torri di trasmissione per assicurarsi che nessuna comunicazione venga effettuata con l’esterno e tramite un esperto informatico avvia un software di riconoscimento facciale applicato a tutti gli spettatori, avvalendosi delle telecamere al fine di individuare il fratello Dimitri, che egli ritiene stia assistendo alla partita. Intanto, Knox scopre che Danni è scomparsa e chiede aiuto a un giovane steward, Faisal Khan, un immigrato iracheno, che lo aiuta con riluttanza. In seguito Knox uccide Andrei, uno degli uomini di Arkady, trova degli esplosivi C-4, poi usa un walkie-talkie per chiamare la polizia, ma il comandante Daniel Steed non gli crede e riattacca. Dopo aver ucciso altri due uomini, Vlad e Anton, Knox porta il corpo di quest’ultimo su un balcone e lo butta giù all’esterno dello stadio, sfondando i chioschi ed attirando così finalmente l’attenzione della polizia.

Final score: il cast

Abbiamo visto la trama di Final score, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dave Bautista: Michael Knox

Pierce Brosnan: Dimitri Belav

Ray Stevenson: Arkady Belav

Alexandra Dinu: Tatiana

Martyn Ford: Vlad Ivanov

Lara Peake: Danni

Amit Shah: Faisal Khan

Lucy Gaskell: Rachel

Ralph Brown: il capo del Commando Steed

Julian Cheung: agente Cho

Aaron McCusker: il capitano Reynolds

Bill Fellows: il sovraintendente Thompon

Streaming e tv

Dove vedere Final score in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.