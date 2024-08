Filorosso Revolution: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 13 agosto 2024

Filorosso Revolution è il programma di approfondimento condotto da Federico Ruffo in onda per tutta l’estate su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso Revolution in onda questa sera, 13 agosto 2024.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di questa sera di Filorosso Revolution, in onda in diretta su Rai 3 martedì 13 agosto alle 21.20, il racconto di Federico Ruffo tra attualità ed emergenza idrica, con un approfondimento anche sulle concessioni delle spiagge italiane. Inoltre, alla vigilia del sesto anniversario del crollo del Ponte Morandi, un’inchiesta indaga lo stato di manutenzione di strade, ponti e gallerie della penisola. In studio con Federico Ruffo, ci saranno esperti e ospiti. Tra questi: Ferruccio de Bortoli, Alessandra Ghisleri, Francesco Borgonovo, Clemente Mastella ed Erasmo D’Angelis.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso Revolution in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 13 agosto 2024 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso Revolution è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.