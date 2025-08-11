Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 11 agosto 2025

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 11 agosto 2025.

Anticipazioni e ospiti

È uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana: il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione nella nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 11 agosto alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay. Con la conduzione di Manuela Moreno, il programma propone un focus approfondito sugli sviluppi più recenti legati all’omicidio di Chiara Poggi, tra nuove ipotesi investigative e vecchi interrogativi mai sopiti. In esclusiva un’intervista alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari. A fare il punto in studio e in collegamento: gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia (legali di Andrea Sempio), l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi), la criminologa Flaminia Bolzan, il genetista Marzio Capra (consulente della famiglia Poggi), e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Pino Rinaldi e Stefano Zurlo.

Nella prima parte della puntata, spazio all’attualità politica e in particolare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, con il confronto tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e la deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino. In studio, a commentare i fatti della settimana, i giornalisti Francesco Borgonovo, Antonio Padellaro e Gianni Riotta.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 11 agosto 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.