Filippo Bisciglia, chi è il conduttore di Temptation Island 2020: età, fidanzata

Da questa sera, 2 luglio 2020, su Canale 5 va in onda la nuova stagione di Temptation Island. Alla conduzione del reality ritroveremo Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e conduttore tv. Ma chi è Filippo Bisciglia? È fidanzato? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul personaggio tv.

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island 2020, nasce a Roma il 24 giugno del 1977. Diplomato in scuola alberghiera, ha praticato tennis a livello agonistico fino all’età di 18 anni, a 19 anni gira uno spot pubblicitario per la nuova Mini Rover Coupè. Nel 2006 il debutto nel mondo della tv con la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. Reality in cui si classifica al secondo posto.

Dal 2006 al 2010 diventa testimonial di vari marchi di abbigliamento e accessori. Nel 2007, conduce Stai all’Okkio, programma di 63 puntate in onda su Mediaset Premium. Nello stesso anno è inviato esterno de Il Candidato, condotto da Marco Liorni, in onda sempre su Mediaset Premium. Nel 2007 Filippo Bisciglia incide l’album Sto parlando con te, prodotto dalla Delta Dischi di Eros Ramazzotti. Nello stesso anno partecipa al programma Distraction, condotto da Teo Mammucari.

Dal 2009 Filippo è testimonial e giocatore di Poker Club (Lottomatica), ottenendo ottimi risultati nei vari tornei. Dal 2014 passa a People’s Poker mantenendo gli stessi ruoli. Nel 2010, interpreta il ruolo di Cristiano Cocco in Un posto al sole. Sempre nel 2010 è protagonista di puntata di Distretto di Polizia 10. Nel 2012 Filippo Bisciglia è inviato di Punto su di te!, programma condotto da Claudio Lippi e Elisa Isoardi, in onda su Rai 1.

Dal 2014 è conduttore del reality Temptation Island, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Nel 2017 partecipa alla settima edizione di Tale e Quale Show, dove si classifica secondo. Poi partecipa alla settima edizione di Tale e quale show – Il torneo (edizione dedicata ai finalisti della precedente). Nell’autunno 2019 partecipa ad Amici Celebrities, programma basato sul format di Amici con persone VIP, in onda su Canale 5, dove si classifica al secondo posto.

Filippo Bisciglia, vita privata: fidanzata

Chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia? È fidanzato? Tantissime telespettatrici se lo sono chiesti vedendo il bel conduttore in diretta tv su Canale 5. La risposta è sì, Filippo è fidanzatissimo. Attualmente il conduttore di Temptation Island 2020 è legato sentimentalmente all’ex modella e showgirl italiana, Pamela Camassa, nata a Prato nel 1984. I due da tempo fanno coppia fissa da più di 10 anni.

Prima di entrare a far parte del Grande Fratello, nel 2006, Filippo Bisciglia era fidanzato con Flora Canto, diventata poi la compagna di Enrico Brignano. In seguito ha iniziato una relazione con Pamela Camassa. I due si sono conosciuti sulle piste di pattinaggio e subito si sono innamorati nonostante all’epoca fossero entrambi fidanzati. “Abbiamo avuto una crisi due anni fa ma stiamo insieme da 12 anni, ci sono alti e bassi – hanno raccontato -. È normale. Se sono mai stato sul punto di tradire? Per noi uomini, con la fantasia, è possibile…Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”. Di matrimonio, per ora, non se ne parla ma entrambi hanno rivelato di desiderare dei bambini: “Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell’ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, è importante , specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto”.

Temptation Island 2020

Come detto, Filippo Bisciglia è il conduttore di “Temptation Island 2020“, il reality show dei sentimenti in partenza oggi, giovedì 2 luglio 2020, in prima serata su Canale 5. “Il mio approccio verso le coppie non cambia – le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni -. Quando si parla di sentimenti e amore non c’entra nulla se sei famoso oppure no. Siamo tutti uguali”. Poi sulla concorrente Antonella Elia ha detto: “Mi è sempre stata simpatica. È una persona vera”; su Manila Nazzaro: “È amica di Pamela, avendo partecipato entrambe a Miss Italia. Abbiamo amici in comune e anche con lei ci siamo visti a cena”.

“Sono talmente concentrato a parlare di emozioni e di quello che provano, che mi anniento: non sono più il Filippo di tutti i giorni, ma quello di “Temptation” che aiuta le coppie e cerca di capire i loro sentimenti. C’è quella simpatica, quella focosa, quella romantica, quella friccicarella. Ci sono gli innamoratissimi e i furbi (uno dei due), ma devo ancora inquadrarle bene e studiarle”, ha detto Filippo Bisciglia in vista della prima puntata di Temptation Island 2020.

