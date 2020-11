Figli di Milano, il testo della canzone di Chico ad AmaSanremo

Chico questa sera gareggia come uno dei 20 cantanti di AmaSanremo, il programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani e va in onda in seconda serata con la conduzione di Amadeus. La canzone di Avincola si intitola Figli di Milano. Ecco il testo:

Figlio di un cubano

E di un italo egiziano

Ci sta pure un nigeriano

Tutti figli di Milano

Figlio di un cubano

E di un italo egiziano

Ci sta pure un pakistano

Tutti figli di Milano

Sotto il cielo di Milano

Come pesci in un acquario

È la vita che vogliamo

In questo grande mare urbano

Ci nuotiamo, ci inseguiamo, ci prendiamo

Predatori oppure preda

Quello che siamo

Noi futuro, voi passato

Giro con il cuore in mano

Sotto il cielo blu solfato

Sull’asfalto insanguinato

Da Rozzano fino a Cini

Tra nemici e vecchi amici

Da Rozzano fino a Cini

Ho sognato che Milano fosse questa

Una mamma che ti ama e ti detesta

Una corsa testa a testa, nella fretta

Perché Milano non ti aspetta

Ho sognato che Milano fosse questa

Cento mille cazzi per la testa

Ogni sera c’è una festa, sempre quella

Tutti figli della fretta

Figlio di un cubano

E di un italo egiziano

Ci sta pure un nigeriano

Tutti figli di Milano

Figlio di un cubano

E di un italo egiziano

Ci sta pure un pakistano

Tutti figli di Milano

Questa Milano ci cambia

La nebbia nasconde la rabbia

Questa Milano che canta

Le gambe, la bamba

Spinge ed abbaglia

Quando Milano ti tagga

Sei sulla rete ammiraglia

Diventi qualcuno nessuno si sbaglia

Numero uno o fuoco di paglia

Noi futuro voi passato

Giro con il cuore in mano

Sotto il cielo blu solfato

Sull’asfalto insanguinato

Da Rozzano fino a Cini

Tra nemici e vecchi amici

Da Rozzano fino a Cini

Ho sognato che Milano fosse questa

Cento mille cazzi per la testa

Ogni sera c’è una festa, sempre quella

Tutti figli della fretta

Figlio di un cubano

E di un italo egiziano

Ci sta pure un nigeriano

Tutti figli di Milano

Figlio di un cubano

E di un italo egiziano

Ci sta pure un pakistano

Tutti figli di Milano

Streaming e tv Abbiamo visto il testo di “Figli di Milano” di Chico ad AmaSanremo, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

