Chi è il fidanzato di Naomi Campbell, l’ex top model assente a Sanremo 2021

Naomi Campbell non sarà la co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2021: il 22 febbraio il forfait causa Covid e regole americane, ma chi è il fidanzato di una delle top model più celebri del pianeta? Di seguito tutte le informazioni sulla vita privata della Venere Nera, tra le protagonista della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.

Ufficialmente Naomi Campbell è attualmente single. L’ultimo flirt che le è stato attribuito è quello con Liam Payne, cantante britannico noto per essere uno dei componenti della band One Direction, che l’indossatrice avrebbe lasciato perché “troppo appiccicoso”.

Al momento, dunque, non sembrerebbero esserci uomini nella vita privata di Naomi Campbell, che nel corso della sua lunga carriera ha fatto parlare di sé anche per i suoi flirt, veri o presunti.

Da Flavio Briatore a Mike Tyson: i flirt di Naomi Campbell

Tra le relazioni celebri di Naomi Campbell si ricordano quella con il pugile Mike Tyson, con l’attore Jean-Claude Van Damme, con il ballerino Joaquin Cortes e con il bassista degli U2, Adam Clayton.

Tuttavia, una delle relazioni più importanti e durature della modella, che non si è mai sposata, è quella con l’italiano Flavio Briatore. I due, infatti, sono stati fidanzati dal 1998 al 2003.

L’ex team manager della Formula 1 di recente ha parlato per la prima volta della sua storia con Naomi, riservando parole d’affetto nei confronti della top model, descritta come una donna molto generosa oltre che sensibile.

“Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita. Gli auguri glieli farò poi, in privato” ha dichiarato il suo ex fidanzato in occasione dei 50 anni della Campbell.

