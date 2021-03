Sanremo 2021: chi è il fidanzato di Matilde Gioli

Matilde Gioli è tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2021: ma chi è il fidanzato dell’attrice che salirà sul palco dell’Ariston nel corso della quarta puntata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1?

L’attrice, almeno ufficialmente, sembrerebbe essere single. Sulla sua vita privata non si sa molto e la stessa interprete attraverso i social non sembra voler far sapere molto della sua vita privata. Di certo, si sa che Matilde Gioli in passato è stata impegnata in una lunga relazione con Matteo, un operatore finanziario, che è stato il suo fidanzato fino al 2019, anno in cui è naufragata la loro relazione. Prima di Matteo, l’attrice ha avuto un flirt con il collega Francesco Scianna, interprete, tra le altre cose, della pellicola Baaria.

Fidanzato a parte, della vita privata di Matilde Gioli sappiamo che ha tre fratelli con i quali è legatissima. Una unione profonda che si è rafforzata dopo la prematura morte del papà. “Avevamo tante passioni in comune, ho avuto la fortuna di viverlo fino ai 22 anni – ha raccontati in un’intervista a Verissimo – I miei fratelli piccoli lo hanno avuto per così poco: diventare adulti senza un padre è dura”.

Sempre nella stessa intervista, Matilde Gioli ha raccontato anche di quando ha rischiato, a causa di un incidente, di non camminare più. “Avevo tra i 15 e i 16 anni, ero in vacanza a Londra in un college inglese. Avevano organizzato la gita al parco acquatico ma non c’era il giusto controllo. Mi sono tuffata da 5 metri e subito dopo di me un ragazzo turco alto un metro e 90 che mi è caduto sulla schiena: c’erano cinque fratture vertebrali, un trauma cranico. Non sapevano se sarei tornata a camminare. Ora non riesco a raccontarlo in maniera triste perché come vedi sto bene: è stato un miracolo”.

