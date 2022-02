Chi è la fidanzata o moglie di Claudio Gioè: la vita privata dell’ospite a Sanremo 2022

Chi è la fidanzata o moglie di Claudio Gioè, l’attore protagonista di Makari, ospite stasera al Festival di Sanremo 2022? Sulla vita privata dell’attore si sa veramente poco. A lungo è stato fidanzato con una collega: si tratta di Pilar Fogliati, protagonista di “Un passo dal cielo”. La loro storia però è finita ormai da tempo. Ospite da Caterina Balivo a “Viene da me” Pilar Fogliati diversi mesi fa spese qualche parola sul trascorso sentimentale con l’attore di “Màkari”: “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra. La differenza d’età? (quasi 14 anni), io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”, ha dichiarato lei. La relazione è giunta al capolinea per motivi mai chiariti pubblicamente. E ora? Se Claudio Gioè sia fidanzato o meno non è dato saperlo…

Ma chi è Claudio Gioè, l’attore protagonista di Makari ospite stasera al Festival di Sanremo 2022? Claudio Gioè è un attore italiano nato a Palermo il 27 gennaio 1975. Studia presso il Liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo e in seguito si trasferisce a Roma, dove si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Inoltre frequenta dei seminari con Luca Ronconi e si diletta nel canto e nella danza. Per il teatro scrive e porta in scena Caligola Night Live. Sul grande schermo esordisce con Luca Guadagnino nel 1998 in The Protagonists, e appare tra l’altro ne I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003), entrambi diretti da Marco Tullio Giordana. Seguono poi in Stai con me (2004), regia di Livia Giampalmo, …e se domani (2006), regia di Giovanni La Parola, e Piano, solo (2007), diretto da Riccardo Milani.