Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: questa sera su Rai 3. Anticipazioni

Questa sera, venerdì 24 dicembre 2021, Vigilia di Natale, su Rai 3 in prima serata va in onda il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, il tradizionale appuntamento durante le feste natalizie con l’arte circense alla sua massima espressione. Conduce Melissa Greta Marchetto. In tutto sono previste due prime serate, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Vediamo le anticipazioni, i giochi e le esibizioni della serata di oggi, 24 dicembre, con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Anticipazioni e artisti

Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da ogni angolo del pianeta; una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco che, al termine della serata, consegnerà gli oscar del circo: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. La Vigilia di Natale sono proposte le performances più belle e significative della 43esima edizione del Festival, tra cui spiccano quelle del coreografo russo Gia Eradze, creatore di una serie di numeri straordinari.

Primo fra tutti, il fantasmagorico Omaggio a Fabergé. La Troupe Filinov si esibirà, invece, in una delle discipline più spettacolari e pericolose del circo, l’altalena russa, sulla quale gli artisti eseguono salti vertiginosi ad un ritmo mozzafiato. Il geniale regista russo Alexander Grimailov porta al Festival la sua ultima creazione, una combinazione tra le discipline del trapezio aereo e della barra russa, presentata dalla Troupe Aliev.

Non mancherà la tradizione equestre, rappresentata questa volta da una troupe di sole donne, le cavallerizze cosacche del Royal Circus. La parte comica, infine, è affidata questa sera ai Without Soks, che rivisitano la grande tradizione clownesca russa in chiave contemporanea, e a Cesar Dias, giovane comico portoghese, che ha saputo creare l’esilarante personaggio del seduttore maldestro.

Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: quante puntate

Abbiamo visto le esibizioni e gli artisti, ma quante puntate sono previste per il Circo di Montecarlo su Rai 3? In tutto il Festival Internazionale ci farà compagnia per due serate, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 24 dicembre 2021

Seconda puntata: venerdì 31 dicembre 2021

Streaming e tv

Appuntamento questa sera, 24 dicembre 2021, vigilia di Natale, su Rai 3 dalle 21.20 con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre, 503 in HD, 103 di Sky. Se non siete a casa, potete seguire la diretta streaming su Rai Play o recuperare le esibizioni circensi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.