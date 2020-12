Festa di Natale – Una serata per Telethon: gli ospiti dello show su Rai 1

Una serata di grande spettacolo, con ospiti musicali e non solo, per sostenere la ricerca scientifica e il lavoro che Telethon porta avanti da 30 anni. Un impegno ancor più importante alla luce di quanto stiamo vivendo in questi duri mesi, e che ci ha fatto toccare con mano quanto sia importante sostenere la scienza. Festa di Natale – Una serata per Telethon va in onda questa sera, 12 dicembre 2020, su Rai 1 dall’Auditorium del Foro Italico in diretta dalle 20.35. Ecco tutti gli ospiti.

Tutto quello che c’è da sapere sullo show

Quest’anno Telethon festeggia il trentennale della propria attività di ricerca e lo fa con un grande spettacolo in diretta su Rai 1 finalizzato, come ogni anno, alla raccolta fondi in favore di Telethon e della ricerca scientifica contro le malattie genetiche. Tante le stelle della musica e dello spettacolo insieme a Paolo Belli.

Tra i protagonisti della serata Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Luca Zingaretti, Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi, e tanti altri. Il programma è realizzato dalla Rai in collaborazione con la Fondazione Telethon, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per l’impegno nella ricerca scientifica. Appuntamento su Rai 1 dalle 20.35.

Una serata per Telethon: come donare

Festa di Natale è una serata di spettacolo con tanti ospiti che come sempre avrà come unico scopo quello di raccogliere quanti più fondi possibili per la fondazione Telethon e per fare questo basterà mandare un sms al numero solidale 45510 (già attivo adesso) per fare una donazione di 2 euro (operatori WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali). È possibile donare anche chiamando da telefono fisso: TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); TWT, Convergenze e PosteMobile (5 euro). I possessori di carte Visa, MasterCard e American Express possono fare la loro donazione sia online sia chiamando Telethon al numero 06 44015727 oppure telefonando al numero verde 800 11 33 77 da telefono fisso dal 1° al 31 dicembre (02 34980666 dai cellulari e dall’estero).

