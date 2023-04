Felicissima sera – All inclusive (2023) streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21,45 (circa) va in onda la terza puntata di Felicissima sera – All inclusive, la seconda stagione dello show condotto da Pio e Amedeo che prevede numerosi ospiti ed esibizioni. Il nome del programma, come dichiarato dai conduttori, è ispirato alla canzone “Zappatore” di Mario Merola. In realtà, è stato un ristoratore foggiano a dare questa idea ai comici, poiché il termine ricorda un fine pasto piuttosto ricco, così come è il loro show. Dove vedere la terza puntata di Felicissima Sera – All inclusive in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

Felicissima sera – All inclusive streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Felicissima sera – All inclusive (2023), ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima venerdì 24 marzo 2023; la terza e ultima venerdì 7 aprile 2023. Non è però esclusa la possibilità di vedere, come avvenuto con la prima stagione, una quarta puntata con il “meglio di”. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):