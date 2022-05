Felicia Impastato: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Felicia Impastato, in onda questa sera – 1 maggio 2022 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: si tratta di un film, non di una serie tv, per cui andrà in onda in una sola puntata. Un film da vivere tutto d’un fiato stasera su Rai 1, con protagonista Lunetta Savino. La pellicola racconta la storia della battaglia condotta dalla madre di Peppino Impastato, Felicia Bartolotta, per la verità sulla morte del figlio, ucciso dalla Mafia. Si tratta, dunque, di una storia vera, di una storia di coraggio di una donna che, scomparsa nel 2004, non si è arresa di fronte alla menzogna, riuscendo a far condannare all’ergastolo l’assassino di suo figlio.

Durata

Quanto dura (durata) il film su Felicia Impastato in onda su Rai 1? Appuntamento questa sera, 1 maggio 2022, alle ore 21.25 per il film con Lunetta Savino. La durata è di circa due ore (pubblicità incluse). La chiusura è infatti prevista per le 23.30.

Trama

È il 1978 e il corpo di Peppino Impastato, giornalista e attivista di Democrazia Proletaria di Cinisi, viene ritrovato dilaniato lungo una ferrovia. I Carabinieri pensano subito ad un attentato messo in atto dallo stesso Peppino, del quale l’uomo sarebbe rimasto vittima. A non credere affatto a questa prima ricostruzione, però, è la madre Felicia insieme al fratello Giovanni e ai vari amici del giovane. Loro non credono che si sia trattato di un attentato e, di fronte a un palese tentativo di nascondere la verità, non si arrendono e vogliono vederci chiaro. Secondo loro infatti il giovane sarebbe stato ucciso dalla mafia che si voleva vendicare per la sua attività politica e delle sue scoperte relative a traffici illeciti delle associazioni mafiose.