Fedez e Mara Venier in lacrime a Domenica In: “Mi hai aiutata, ma non ho fatto in tempo”

Durante la lunga intervista a Domenica In, Fedez e Mara Venier sono scoppiati in lacrime, in un momento molto toccante. Il cantante ha parlato della depressione e della malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi: “Io mi sono trovato a dover fare i conti con la possibilità di morire e ricordo che il pensiero di affrontare una cosa così grande in modo così precoce non è sano per la tua mente, certamente è traumatico”.

Fedez ha anche ammesso di aver pensato di compiere gesti estremi: “Credo che al pari della salute del corpo, anche quella della mente dovrebbe essere coperta dal sistema sanitario nazionale. Se io oggi sono ancora qua e non sono andato oltre la progettualità del farmi del male, è semplicemente per la mia famiglia. A volte il dolore è così forte che pensi anche a dei gesti estremi. Però hai tante responsabilità e il pensiero di arrecare un danno così grande alle persone cui tieni di più è una cosa che ti frena”.

Mara Venier ha poi fatto vedere quanto i Ferragnez siano attivi nel sociale e nella beneficienza, come quando hanno raccolto i fondi per aprire in tempo record un padiglione ospedaliero. “Io con te mi trovo sempre bene” commenta Fedez, “Anche se non ci vediamo spesso, però ci sentiamo – ha risposto Mara Venier – Io ti ringrazio, perché tu mi hai aiutata, ma non ho fatto in tempo. Non è andata”. A quel punto la conduttrice è scoppiata in lacrime. Lacrime che contagiano anche Fedez, il quale l’ha abbracciata visibilmente commosso.

Non ci sono state ulteriori spiegazioni, ma è possibile Mara Venier si riferisse a una perdita dolorosa avvenuta negli scorsi mesi, quando è venuto a mancare precocemente il marito di sua figlia, Pier Francesco Forleo.