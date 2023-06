Pier Francesco Forleo: le cause della morte del marito della figlia di Mara Venier

Quali sono state le cause della morte di Pier Francesco Forleo, il marito di Elisabetta Ferracini (la figlia di Mara Venier)? L’uomo è deceduto nella notte tra l’8 e il 9 giugno scorsi, all’età di 62 anni, a causa di un brutto male scoperto – secondo quanto riporta Il Messaggero – non molto tempo fa ed in grado di portarselo via in un arco temporale decisamente ristretto. Un tumore. La famiglia comunque non ha reso noto i particolari della malattia né da quanto tempo ne fosse venuto a conoscenza.

Le uniche parole che ne hanno fatto cenno sono state quelle di Mara Venier che su Instagram ha scritto: “Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”. Poi ha aggiunto: “Pier, sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia …ed io ti ho voluto bene come un figlio”. Possibile che nella puntata di oggi, 11 giugno, di Domenica In (l’ultima della stagione) Mara Venier decida di ricordare il marito della figlia con qualche altra parola d’affetto.

Chi era

Abbiamo visto le cause della morte, ma chi era Pier Francesco Forleo? Il marito della figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, era nato a Firenze nel 1962 e laureatosi poi in Economia e Commercio, era entrato in Rai nel 1997 dopo aver lavorato nella Direzione Pianificazione e Controllo dell’Iri. In Rai aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Successivamente era stato chiamato a ricoprire il ruolo di Controller della Divisione Radiofonia e nel 2006 nominato direttore degli Acquisti coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli Appalti Pubblici nei processi aziendali d’acquisto. Da marzo 2015 ricopriva il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’Uer.