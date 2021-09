Chi è Federica Marinari, cantante finalista del Festival di Castrocaro 2021

Chi è Federica Marinari, cantante di Castrocaro 2021? La giovane artista ha ottenuto il pass per la finale del prestigioso Festival, che andrà in onda stasera – 7 settembre – su Rai 2. Il vincitore avrà diritto di partecipare all’Audizione dal vivo della sezione Sanremo Giovani 2022. Federica è un volto noto al grande pubblico, per alcune sue esperienze televisive pregresse, come The Voice e X Factor.

Nata a Pisa il 19 novembre 1993, sin da piccola si appassiona alla musica. Ha studiato presso l’Istituto Superiore di studi musicali Pietro Mascagni a Livorno, ottenendo una specializzazione in canto jazz. Nel 2010 partecipa per la prima volta a Castrocaro, mettendo il mostra il proprio talento. Inizia ad esibirsi in Russia, Lituania, Polonia, ma anche in Cina. Nel 2019 entra nel cast di The Voice of Italy, nella squadra di Piero Pelù.

Due anni dopo tenta l’esperienza di un altro talent musicale, X Factor. Il suo percorso s’interrompe ai Bootcamp. Desiderosa di realizzare il proprio sogno, Federica Marinari nel 2019 prova a fare il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, dopo un duello con Daniel Piccirillo, riesce grazie alla sua voce a conquistare un banco. Nel 2021 torna dove tutto è cominciato, a Castrocaro, con il brano Dimenticato (Mai), sperando questa volta di arrivare alla vittoria. Non sappiamo molto riguardo alla sua vita privata, se ha un fidanzato o meno. Su Instagram è seguita da oltre 25mila persone.

