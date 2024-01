Fast X: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 1 gennaio 2024, su Sky Cinema Uno in prima visione va in onda il film Fast X, diretto da Louis Leterrier. È la decima pellicola della saga di Fast & Furious, sequel di Fast & Furious 9 – The Fast Saga. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

È il decimo capitolo della saga che vede Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Questa volta lui e la sua famiglia sono alle prese con una rischiosa avventura, a bordo delle loro auto velocissime. Dopo averne passate tante e aver sconfitto con sagacia e grande coraggio ogni nemico che hanno incontrato sulla loro strada, adesso la famiglia di Toretto deve affrontare un avversario che si rivelerà essere più spietato di tutti i precedenti. Riemerso dal passato e assetato di vendetta, Dante (Jason Momoa) è determinato a distruggere la famiglia, facendo fuori componete dopo componente.

Dante è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che tempo addietro Dom e la sua famiglia hanno ucciso. Dopo aver trascorso gli ultimi dodici anni a mettere su un piano, ora Dante è tornato per vendicarsi: una famiglia per una famiglia. Toretto e i suoi alleati viaggeranno da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide, pur di fermare Dante. Dom, però, non immagina che l’obiettivo finale del folle piano del figlio di Reyes non è lui, ma suo figlio di 8 anni.

Fast X: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo grandi attori come Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Sung Kang, Ludacris, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Rita Moreno, Helen Mirren, Alan Ritchson, Michael Rooker, Scott Eastwood, Daniela Melchior. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto

Michelle Rodriguez: Letty Ortiz

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker

Jordana Brewster: Mia Toretto

Sung Kang: Han Lue

John Cena: Jakob Toretto

Nathalie Emmanuel: Ramsey

Scott Eastwood: Piccolo Nessuno

Daniela Melchior: Isabel Neves

Alan Ritchson: Aimes

Helen Mirren: Magdalene “Queenie” Shaw

Brie Larson: Tess

Rita Moreno: Abuelita Toretto

Luis Da Silva Jr.: Diogo

Jason Statham: Deckard Shaw

Jason Momoa: Dante Reyes

Streaming e tv