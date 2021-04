Fast e Furious 7: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 26 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 7, film del 2015 diretto da James Wan. Il lungometraggio, settimo film della serie Fast and Furious, è interpretato – tra gli altri – da Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson e Dwayne Johnson. Il film segna l’ultima apparizione cinematografica dell’attore Paul Walker, morto il 30 novembre 2013 a causa di un incidente stradale, quando le riprese del film erano ancora in corso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Dopo aver ferito gravemente Owen Shaw ed eliminato la sua squadra, Dominic Toretto, Brian O’Conner, e il resto dei membri della famiglia possono finalmente tornare negli Stati Uniti e vivere una vita normale. Dom tenta di aiutare Letty nel riacquistare la sua memoria, mentre Brian, ormai diventato padre, comincia a prendere dimestichezza con la sua vita da genitore. Intanto a Londra, il fratello maggiore di Owen, Deckard Shaw, irrompe violentemente e fa una sanguinosa strage di poliziotti all’interno dell’ospedale in cui è stato portato il fratello in coma, giurandogli che lo vendicherà, eliminando Toretto e tutta la sua famiglia.

Fast e Furious 7: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 7, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto

Paul Walker: Brian O’Conner

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker

Jordana Brewster: Mia Toretto

Djimon Hounsou: Mose Jakande

Tony Jaa: Kiet

Ronda Rousey: Kara

Nathalie Emmanuel: Ramsey

Kurt Russell: Frank “Sig. Nessuno” Petty

Jason Statham: Deckard Shaw

Elsa Pataky: Elena Neves

John Brotherton: Sheppard

Eden Estrella: Samantha “Sam” Hobbs

Ali Fazal: Safar

Brian Mahoney: tecnico drone

Luke Evans: Owen Shaw

Lucas Black: Sean Boswell

Iggy Azalea: motociclista donna

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 7 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

