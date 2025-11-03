Icona app
TV

Fast e Furious 5: tutto quello che c’è da sapere sul film

Fast e Furious 5: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 5, film del 2011 diretto da Justin Lin. È il quinto film della serie e segue in ordine cronologico Fast & Furious – Solo parti originali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming.

Trama

Dopo essere stato arrestato, Dominic Toretto riesce ad evadere grazie all’aiuto di Brian O’Conner, della sorella Mia, di Tego Leo e Rico Santos. Brian e Mia scappano a Rio de Janeiro dove giungono nella favela e vengono ospitati dall’ex amico di Dom, Vince. Vince propone a Brian di rubare delle auto di lusso da un treno; durante il furto Brian e Mia si ricongiungono con Dom, ma scoprono che gli uomini con cui stanno compiendo il furto stanno pianificando qualcosa contro di loro.

Dopo che Vince e Mia hanno rubato le prime due auto, Dom e Brian ingaggiano una sparatoria contro i loro ex soci e aiutanti, in cui questi ultimi uccidono tre agenti della DEA. Dom esce dal treno e riesce a salvare Brian, però i due, inseguiti da un veicolo in fiamme, precipitano tuffandosi per salvarsi dal ponte in acqua, per poi venir catturati dai loro ex aiutanti, rivelatisi gli uomini del più potente criminale e uomo d’affari di Rio de Janeiro, Hernan Reyes.

Fast e Furious 5: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 5, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto
  • Paul Walker: Brian O’Conner
  • Jordana Brewster: Mia Toretto
  • Dwayne Johnson: Agente Luke Hobbs
  • Elsa Pataky: Agente Elena Neves
  • Matt Schulze: Vince
  • Tyrese Gibson: Roman Pearce
  • Sung Kang: Han Seoul-Oh
  • Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker
  • Tego Calderón: Tego Leo
  • Don Omar: Rico Santos
  • Gal Gadot: Gisele Yashar
  • Joaquim de Almeida: Hernan Reyes
  • Michael Irby: Zizi
  • Alimi Ballard: Fusco
  • Fernando Funan Chien: Wilkes
  • Yorgo Constantine: Chato
  • Geoff Meed: Macroy
  • F. Valentino Morales: Malo
  • Luis Da Silva Jr.: Diogo
  • Eva Mendes: Monica Fuentes

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 5 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it

