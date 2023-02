Chi è Fasma, cantante rapper ospite di Mr. Rain a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Fasma, cantante ospite a Sanremo 2023 nella serata dei duetti (Cover) del Festival insieme a Mr. Rain? Si tratta di un giovane artista che il grande pubblico di Sanremo ha conosciuto nel 2021, quando era in gara con il brano Parlami. Classe 1996, il rapper è nato a Roma. Il suo vero nome è Tiberio Fazioli. Fin da piccolissimo Tiberio si appassiona alla musica e all’età di 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni.

Muove i primi passi nel mondo della musica a 16 anni quando, insieme al produttore GG, a Barak da Baby e Tommy l’Aggiustatutto, fonda la crew WFK. Nel 2017 pubblica diversi brani, tra cui Marylin M., che vengono racchiusi nell’ep WFK.1, uscito l’anno seguente. Sempre nel 2018 prende parte al Summer Festival, classificandosi al secondo posto.

Il 2 novembre 2018 Fasma ha pubblicato il suo primo album in studio, intitolato Moriresti per vivere con me?, prodotto da GG. Il 5 luglio 2019, ha pubblicato il singolo Mi ami che ha visto la partecipazione di Papichulo e la produzione di GG. Nel 2019 supera le selezioni di Sanremo Giovani, partecipando al Festival di Sanremo 2020, che vede sempre la conduzione di Amadeus, nella categoria “Nuove proposte”, dove si classifica al terzo posto finale con il brano Per sentirmi vivo. L’anno successivo ritorna a calcare il palco dell’Ariston, stavolta come concorrente Big al Festival di Sanremo 2021 con il brano Parlami (disco di platino), classificandosi 18esimo. Torna a Sanremo quest’anno, nel 2023, come ospite di Mr. Rain nella serata delle Cover. Su Instagram è seguito da oltre 200mila persone.