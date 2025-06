Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 6 giugno

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 6 giugno 2025.

Anticipazioni

La trasmissione di Salvo Sottile torna con un’inchiesta sulle nuove droghe, come la “coca rosa”, che spopola tra i giovanissimi. Ma ad aver invaso il mercato degli stupefacenti sono anche gli psicofarmaci, ottenuti in modo illecito tramite ricette false e assunti in grandi quantità con effetti devastanti. “Farwest” compie un viaggio nel mondo delle nuove droghe, tra locali notturni e testimonianze inedite. A seguire, un’indagine sulla raffica di chiusure di esercizi commerciali nel centro storico di Firenze: da gennaio a settembre 2024 ben 700 negozi hanno abbassato le saracinesche, cedendo il passo al cosiddetto “mangificio” di ristoranti e bar. Un contesto dove proliferano lavoro nero, discriminazioni di genere e molestie sessuali. Un quadro allarmante che “Farwest” racconta con testimonianze esclusive.Infine, il programma torna su uno dei più misteriosi cold case italiani: l’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria che nel maggio del 1996, a Chiavari, venne uccisa nello studio del commercialista per cui lavorava. Ospite della puntata sarà la criminologa Roberta Bruzzone che ragionerà con Salvo Sottile delle ultime rivelazioni sul caso Garlasco.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.