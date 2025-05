Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 30 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 30 maggio 2025.

Anticipazioni

La trasmissione di Salvo Sottile torna con un’inchiesta esclusiva sul Superbonus. Proprietà di pregio, castelli, ville e dimore storiche hanno ottenuto le agevolazioni fiscali e, una volta conclusi i lavori, avrebbero dovuto aprire le porte ai visitatori. Ad oggi, però, nessuno sembra conoscere con esattezza chi siano i beneficiari e se le dimore siano state effettivamente aperte al pubblico.

A seguire, un viaggio nel mondo della danza, tra gli sport più praticati e amati in Italia, con oltre un milione di ballerini e 17mila scuole diffuse su tutto il territorio. Grazie a documenti riservati e testimonianze esclusive, emergerebbero accuse pesanti: gare truccate, favoritismi, ricatti e vessazioni.

E ancora, un ampio servizio sulle truffe che hanno colpito centinaia di risparmiatori che hanno creduto alle promesse dei promotori di alcune filiali bancarie finendo per perdere centinaia di migliaia di euro.

Infine, “Farwest” riavvolge i fili del caso Garlasco, tra nuove perizie, possibili guerre tra Procure e il ritorno di piste legate a storie di esorcismi e strani suicidi avvenuti tra il 2008 e il 2014. Ospiti della puntata: Peter Gomez, Concita Borrelli, Roberta Bruzzone, Vittorio Feltri, Luigi Roberto Pennini, Gennaro Cassese.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.