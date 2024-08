Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 25 agosto

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 25 agosto 2024.

Il racconto della realtà cruda, non priva di contraddizioni e fratture, ci permette di conoscere aspetti inediti dell’Italia. La voce di chi, ogni giorno, subisce ingiustizie, violenze, prevaricazioni, concittadini che hanno l’impressione di vivere in un mondo senza regole dove i fuori legge vincono e i cittadini onesti perdono.

