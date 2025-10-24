Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 24 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 24 ottobre 2025.

Anticipazioni

Un’inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento con “Farwest”. Tra pestaggi, incendi e attentati, negli ultimi mesi è in corso un’escalation di violenza. Il reportage – con testimonianze inedite – si sofferma in particolare sullo scontro tra due boss cinesi per il controllo del mercato della prostituzione. A seguire, un viaggio nel mondo dei cosiddetti “diplomifici”, divenuti un vero e proprio business criminale per cui – a fronte di svariate migliaia di euro – ci si può assicurare un diploma di maturità senza muoversi da casa. L’inchiesta ricostruisce il sistema che permette a centinaia di studenti di ottenere il titolo di studio grazie a istituti paritari compiacenti. Si arriva fino a Pagani, provincia di Salerno, considerata la “capitale dei diplomifici d’Italia”, dove emergono pratiche diffuse come esami fittizi, classi fantasma e certificati di residenza falsi. Infine, un focus sul peso del Superbonus per le casse dello Stato. Non mancheranno gli aggiornamenti sull’inchiesta sul delitto di Garlasco, con testimonianze inedite che rivelano dettagli sul cosiddetto “sistema della squadretta” e sulla vicenda di stalking che ha portato alla condanna di Antonio Scoppetta.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.