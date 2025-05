Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 23 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 23 maggio 2025.

Anticipazioni

Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, la trasmissione di inchiesta di Salvo Sottile, accende un faro sul dossier “mafia-appalti”, oggi tornato all’attenzione della Commissione Antimafia. Ampio spazio sarà poi dedicato alle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007: tutti gli aggiornamenti con ospite in studio la criminologa Roberta Bruzzone. Dopo aver raccontato uno dei più grandi scandali legati al traffico di bambini tra Paraguay e Italia, Farwest è andato negli USA per occuparsi di una vicenda analoga: a partire dagli anni ’50, infatti, per oltre vent’anni quasi quattromila bambini italiani sono stati affidati oltreoceano a coppie statunitensi, interrompendo però ogni contatto con le famiglie di origine. Oggi quelle donne e quegli uomini vorrebbero ritrovare le loro famiglie biologiche: Farwest alza un velo sul vuoto normativo che impedisce loro di conoscere le proprie origini.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.