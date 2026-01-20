Icona app
20 gennaio
TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 20 gennaio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 20 gennaio 2026.

Anticipazioni

Il programma condotto da Salvo Sottile affronterà il tema della sicurezza con la ricostruzione della vicenda che ha condotto all’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, nel quadro di un’indagine giudiziaria sui sospetti finanziamenti a favore di Hamas, raccolti attraverso enti formalmente impegnati per la popolazione palestinese. A seguire, un caso che sta facendo molto discutere, riaprendo l’eterno dibattito su sicurezza e legittima difesa: è quello di Jonathan Maria Rivolta, il 33enne di Lonate Pozzolo, che durante una colluttazione ha ucciso un ladro che si era introdotto in casa. Riflettori accesi anche sui dubbi relativi alla morte di David Rossi, scomparso in circostanze mai del tutto chiarite con rivelazioni raccolte in esclusiva e che aprono scenari davvero inquietanti. Infine, tutti gli aggiornamenti sul caso di Garlasco, con le testimonianze di consulenti e legali della famiglia Poggi. Farwest, poi, dopo i tragici fatti di Crans Montana, ci condurrà in un viaggio nella movida internazionale. Dalle Alpi alla Capitale, Salvo Sottile e i suoi inviati entreranno nel mondo del divertimento notturno. L’inchiesta si avvarrà anche delle dichiarazioni di una “gola profonda”, che racconterà dall’interno criticità e prassi poco note legate alla sicurezza di uno dei locali più conosciuti di Roma.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, 20 gennaio 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca