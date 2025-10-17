Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 17 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 17 ottobre 2025.

Anticipazioni

Un’inchiesta esclusiva sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, su cui, a dodici anni di distanza, restano ancora troppe ombre. La propone Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile, in onda stasera – venerdì 17 ottobre – alle 21.25 su Rai 3. Attraverso documenti inediti, testimonianze e nuove ricostruzioni, Farwest ripercorre i momenti chiave della sera del 6 marzo 2013, quando Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio, per analizzare le incongruenze che mettono in discussione la tesi ufficiale del suicidio.

Le telecamere di Farwest hanno anche documentato il corteo di protesta dei pro-Palestina a Udine in occasione della partita di calcio Italia-Israele, con gli scontri tra manifestanti e polizia e momenti di guerriglia urbana. Tra le altre inchieste: la moda del testosterone per gli uomini, tra rischi e illegalità, e il business delle cliniche dentali dove un marketing aggressivo ha spesso la meglio sulla salute dei pazienti.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2025
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre
Ti potrebbe interessare
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2025
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre
TV / Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 17 ottobre 2025
TV / Quelli che mi vogliono morto: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 17 ottobre
TV / Colombiana: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv giovedì 16 ottobre: La ricetta della felicità, Io canto family
TV / Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata
Ricerca