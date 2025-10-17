Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 17 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 17 ottobre 2025.

Anticipazioni

Un’inchiesta esclusiva sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, su cui, a dodici anni di distanza, restano ancora troppe ombre. La propone Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile, in onda stasera – venerdì 17 ottobre – alle 21.25 su Rai 3. Attraverso documenti inediti, testimonianze e nuove ricostruzioni, Farwest ripercorre i momenti chiave della sera del 6 marzo 2013, quando Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio, per analizzare le incongruenze che mettono in discussione la tesi ufficiale del suicidio.

Le telecamere di Farwest hanno anche documentato il corteo di protesta dei pro-Palestina a Udine in occasione della partita di calcio Italia-Israele, con gli scontri tra manifestanti e polizia e momenti di guerriglia urbana. Tra le altre inchieste: la moda del testosterone per gli uomini, tra rischi e illegalità, e il business delle cliniche dentali dove un marketing aggressivo ha spesso la meglio sulla salute dei pazienti.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.