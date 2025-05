Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 16 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 16 maggio 2025.

Anticipazioni

Torna la trasmissione di inchiesta di Salvo Sottile con un’indagine sul mondo delle criptovalute. Il racconto sul boom globale delle monete digitali parte da Liberland, un’autoproclamata micronazione fra Croazia e Serbia che batte propria criptovaluta. Ma anche in Italia il settore è ormai affermato: circa 3,5 milioni di persone investono in cripto. In primo piano, la storia dell’italiano Devasini, a capo di Tether, una delle cripto-monete più utilizzate al mondo. Torna a farsi acceso il dibattito sulle pene alternative al carcere dopo il caso De Maria, il 35enne detenuto a Bollate per omicidio, che in regime di semilbertà ha ucciso Chamila Wijesuriya e accoltellato un collega. “Farwest” ripercorre casi simili, attraverso le voci dei protagonisti. Infine, un viaggio nell’universo dei bambini più popolari sul web, tra sfilate, follower e famiglie che lavorano a tempo pieno per trasformare i propri figli in star. “Farwest” approfondisce il fenomeno con esperti che aiutano a leggerlo in tutta la sua complessità. Ospiti della puntata: Alba Parietti, Filippo Facci, Federico e Jacopo Rampini.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.