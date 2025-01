Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 10 gennaio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 10 gennaio 2025.

Anticipazioni

Il programma riparte con un’inchiesta sull’eredità Agnelli, un caso di cui la trasmissione di Salvo Sottile si era già occupata nelle settimane precedenti. In particolare la prima puntata del nuovo anno torna ad affrontare l’annosa questione della residenza di Marella Agnelli, le dinamiche degli scontri all’interno della famiglia, fino ad arrivare al recente sequestro di documenti relativi alla Dicembre, la cassaforte di famiglia. Verranno anche mostrati documenti inediti che sollevano nuovi interrogativi sui presunti pagamenti effettuati da un conto di Marella Agnelli. Tra le altre inchieste in onda: il business dell’edilizia “green” e le truffe del superbonus; i costi dell’infertilità, tra debiti e donatori privati trovati sul web; la crisi delle app di incontri sentimentali, tra scuole di seduzione e luoghi di trasgressione. Ospiti della puntata: Vittorio Feltri, Ferruccio de Bortoli, Antonella Viola, Valeria Montebello.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.