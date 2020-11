Fargo, le anticipazioni della seconda puntata

Su Sky Atlantic va in onda la quarta stagione di Fargo, serie tv debuttata nel 2014 che con questo capitolo invece può contare su un cast internazionale, da Chris Rock a Salvatore Esposito. La storia narrata è ambientata negli anni ’50 a Kansas City e vede due organizzazioni criminali cercare di andare d’accordo per dividere i profitti. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda lunedì 30 novembre? Vediamole insieme.

Tutto su Fargo 4: trama, cast, streaming

Le anticipazioni

La terza puntata è divisa in due episodi. Il primo che va in onda questa sera combacia con il quinto della stagione e s’intitola La culla della civiltà. Il giorno prima del compleanno di Etherilda, quest’ultima decide di scrivere una lettera anonima al dottor Harvard per metterlo in guardia circa l’infermiera Mayflower. Odis, seguendo gli ordini di Josto, fa arrestare alcuni fedeli di Cannon tra cui suo figlio Lemuel. Doctor Senator va ad uno dei suoi soliti incontri con Eban Violante, ma ad aspettarlo c’è qualcun altro. Dick Wickware intanto vuole trovare le sue due fuggitive per questo si reca da Etherilda a scuola e la minaccia di farla espellere se non avrà ciò che vuole. Sulle tracce delle due ladre c’è anche Cannon, prima però parla con gli Smutny.

Nel secondo episodio di stasera, intitolato Camp Elegance, Loy e i suoi uomini fanno una sorpresa al detective Weff costringendolo a cambiare schieramento così che da adesso in poi lavori per loro. Oraetta viene chiamata dal Dr Harvard, il quale pretende spiegazioni. Le due ladre devono collaborare con Cannon e mettere le mani su un bottino importante, Gaetano Fadda. Ebal Violante fa ritorno a NY con Joe Bulo e avvisa Josto che concede loro l’aiuto di cui hanno bisogno ma accettando alcune condizioni. Fargo vi aspetta questa sera con la terza puntata.

