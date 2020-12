Fargo, le anticipazioni della quinta e ultima puntata

Su Sky Atlantic va in onda la quarta stagione di Fargo, serie tv debuttata nel 2014 che con questo capitolo invece può contare su un cast internazionale, da Chris Rock a Salvatore Esposito. La storia narrata è ambientata negli anni ’50 a Kansas City e vede due organizzazioni criminali cercare di andare d’accordo per dividere i profitti. Ma quali sono le anticipazioni della quinta e ultima puntata, in onda lunedì 14 dicembre? Vediamole insieme.

Tutto su Fargo 4: trama, cast, streaming

Le anticipazioni

Cosa succede nell’ultima puntata di Fargo 4? L’episodio 10 vede il clan guidato dai Fadda e il gruppo criminale guidato da Cannon in guerra ormai aperta. Il cugino di Leon, Hippy, fornirà un aiuto che potrebbe rivelarsi prezioso e fondamentale per Loy. Oraetta affronta apertamente Etherilda, che però non si lascerà intimidire. Odis non ha più paura di Josto, ma dovrebbe averne di Gaetano. Ebal invece è alla ricerca di un modo per mettere apposto le cose.

Nel secondo e ultimo episodio, per Josto, Loy, Oraetta e gli altri è arrivata la resa dei conti. Satchel torna a casa, ma non è più lo stesso ragazzino di un tempo, non ora che ha conosciuto Patrick. Con l’aiuto di Joe Bulo da New York, Ebal prova a metere un po’ di ordine nella sua vita. La morte di Donatello infatti ha aperto un vaso di pandora, ma non tutto il male vien per nuocere. Fargo vi aspetta questa sera con la quinta e ultima puntata.

