Fargo, le anticipazioni della quarta puntata

Su Sky Atlantic va in onda la quarta stagione di Fargo, serie tv debuttata nel 2014 che con questo capitolo invece può contare su un cast internazionale, da Chris Rock a Salvatore Esposito. La storia narrata è ambientata negli anni ’50 a Kansas City e vede due organizzazioni criminali cercare di andare d’accordo per dividere i profitti. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda lunedì 7 dicembre? Vediamole insieme.

Tutto su Fargo 4: trama, cast, streaming

Le anticipazioni

La quarta puntata è divisa in due episodi. Il primo, intitolato Metti da parte per il futuro, racconta di Josto che manda Calamita alla ricerca di Patrick e Satchel, mentre Oraetta prepara dolci avvelenati per il dottor Harvard per recuperare la lettera anonima che la incrimina. Ebal Violante prova a fare da mediatore tra Loy Cannon e il suo capo, ma è più complicato di così poiché Gaetano è tra le mani degli afroamericani e rischia la vita. Odis è tenuto d’occhio da Wickware che gli impone un ultimatum, scegliere da che parte stare.

Nel secondo episodio di stasera, intitolato Il nadir, le cose si mettono male quando l’infermiera Mayflower è pronta alla fuga. Josto torna alla base dove inciampa in una brutta sorpresa che invece potrebbe dimostrarsi proficua. Loy vuole punire le morti di Doctor Senator e Satchel. Intanto Dick scopre dove sono finite Zelmare e Swanee, ma non sarà facile catturarle. Gaetano capisce che suo fratello non è così debole come sembra. Fargo vi aspetta questa sera con la quarta puntata.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 7 dicembre: concorrenti, ultime news Guarda Stupisci Special Selection, torna Renzo Arbore su Rai 2 con Frassica e Andrea Delogu Guarda Stupisci Special Selection streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Arbore