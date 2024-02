FantaSanremo 2024: come funziona, regolamento, punti, quotazioni, bonus e malus, come iscriversi al gioco legato al Festival di Sanremo

Come da tradizione, con l’inizio del Festival di Sanremo torna anche il FantaSanremo 2024. Un gioco che appassiona molte persone, soprattutto giovani. Partito nel 2020, è il fantaconcorso non sportivo di maggiore successo in Italia che tratta la celebre kermesse canora come un campionato di calcio. Sono già oltre un milione le squadre iscritte per seguire questa 74esima edizione del Festival. Scopriamo allora come funziona e il regolamento.

Regolamento: come funziona

Il FantaSanremo, nato da un gruppo di amici di Porto Sant’Elpidio e ora diventato un vero e proprio evento culturale legato al Festival, ricalca un po’ le regole del fantacalcio. Ciascun partecipante deve comporre la propria squadra – al massimo 5 squadre per ciascun utente – con 5 dei 30 artisti in gara a Sanremo 2024. Ogni artista ha un costo stabilito dagli organizzatori e ciascun giocatore ha a disposizione 100 Baudi, in omaggio a Pippo Baudo, per comporre ogni squadra e iscriverla al FantaSanremo. Al termine di ogni serata di Sanremo 2024 si scoprirà il punteggio accumulato.

Per ogni squadra bisogna nominare un capitano e “in base a cosa faranno i tuoi artisti guadagnerai o perderai punti” come si legge sul sito ufficiale del gioco. Il punteggio è realizzato in base ai risultati dei cantanti e ai bonus e ai malus. C’è tempo fino al 5 febbraio, giorno prima dell’inizio di Sanremo 2024, per iscrivere la propria squadra.

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale. Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti. L’iscrizione al FantaSanremo 2024 è gratuita, come accaduto per tutte le edizioni precedenti del fantasy game. Di seguito il regolamento completo che trovate sul sito ufficiale:

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 23.59 (salvo proroghe)

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla FIF che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festivàl

Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso

Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni fino a lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte della FIF anche durante la settimana del Festivàl.

Come iscriversi

Per iscriversi basta scaricare l’app del Fantasanremo sul proprio cellulare o tablet oppure registrarsi sul sito ufficiale e cominciare a comporre la propria squadra scegliendo, entro il 5 febbraio 2024 alle 23.59, cinque tra i Big in gara e scegliendo un capitano, tra quei cinque: gli acquisti dei Big, ognuno dei quali ha un costo, avverrà grazie ai 100 Baudi – moneta ufficiale del gioco – che ogni giocatore ha a disposizione e in base a ciò che faranno i cantanti in gara si guadagneranno o perderanno punti.

FantaSanremo 2024: le quotazioni

Bisogna usare un po’ di strategia per sfruttare al meglio i Baudi e creare una squadra vincente. Vediamo le quotazioni ufficiali per i cantanti di Sanremo 2024:

Emma : 23 baudi

: 23 baudi Alessandra Amoroso : 23 baudi

: 23 baudi Angelina Mango : 23 baudi

: 23 baudi Annalisa : 23 baudi

: 23 baudi The Kolors : 22 baudi

: 22 baudi Geolier : 22 baudi

: 22 baudi Dargen D’Amico : 22 baudi

: 22 baudi Negramaro : 22 baudi

: 22 baudi Sangiovanni : 21 baudi

: 21 baudi Mahmood : 21 baudi

: 21 baudi Diodato : 21 baudi

: 21 baudi Mr. Rain : 21 baudi

: 21 baudi Renga e Nek : 20 baudi

: 20 baudi Ghali : 20 baudi

: 20 baudi Il Volo : 20 baudi

: 20 baudi Alfa : 20 baudi

: 20 baudi Fiorella Mannoia : 20 baudi

: 20 baudi La Sad : 19 baudi

: 19 baudi Rose Villain : 19 baudi

: 19 baudi Gazzelle : 19 baudi

: 19 baudi Irama : 19 baudi

: 19 baudi Fred De Palma : 18 baudi

: 18 baudi Ricchi e Poveri : 18 baudi

: 18 baudi Loredana Bertè : 18 baudi

: 18 baudi BigMama : 17 baudi

: 17 baudi Maninni : 17 baudi

: 17 baudi Il Tre : 17 baudi

: 17 baudi Santi Francesi : 16 baudi

: 16 baudi Clara : 16 baudi

: 16 baudi BNKR44: 16 baudi

I bonus e i malus

Ovviamente i punteggi dei cantanti saranno stabiliti dai bonus e dai malus applicati alle scelte di ciascun artista, e che saranno raddoppiati nell’ultima puntata, quella di sabato 10 febbraio, mentre nella serata delle cover saranno assegnati al cantante anche eventuali bonus e malus degli eventuali ospiti.

Intanto i punti dipenderanno dal piazzamento delle varie classifiche di giornata oltre che dai premi vinti (quello Mia Martini o quello della sala stampa Lucio Dalla), poi ci sono i premi dedicati agli artisti e alle edizioni passate: c’è il premio Emma per indossa una corona o una tiara, quello Ariete per chi indossa il capello, quello Dargen D’Amico per chi indossa gli occhiali da sole e quello Giovanni Truppi per eventuale esibizione in canottiera, ma ci sono anche bonus per chi si esprime contro la guerra o le discriminazioni, ma anche per l’artista che lascia un caffè pagato a un altro artista al bar Papalina, così da mantenere vivo anche uno dei primi tormentoni.

Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico

Bonus Morandi: scopa sul palco

Bonus Rosa: bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica)

Bonus Achille: “sdraiato a terra come i Doors”

Bonus Rkomi: scapezzolata (il vedononvedo non conta)

Bonus Måneskin: scape✖✖olata (il vedononvedo non conta)

Poi ci sono alcuni premi standard, come quello per chi scende in platea, quello per lo stage diving, per chi sale sul palco scalzo, per il mic drop, standing ovation e anche per chi si esibisce per ultimo, a cui si aggiungono dei bonus e malus sponsorizzati da alcuni marchi. Vediamo i principali malus del FantaSanremo 2024:

Il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione: -10 punti

Il presentatore sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione: -10 punti

Inciampo sulla scalinata (pre-esibizione): -20 punti

Caduta sulla scalinata (pre-esibizione): -50 punti

Litiga con il pubblico: -30 punti

Fischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili: -30 punti

Prende a calci le rose sul palco: -50 punti

Bestemmia in diretta: -66,6 punti

Canzone e/o artista squalificati: -100 punti

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.