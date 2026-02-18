Fabrizio De André – Principe libero: trama, cast, attori, personaggi, Luca Marinelli, quante puntate, episodi, durata, quanto dura, orario, film, streaming Rai 1

Fabrizio De André – Principe libero è il film in onda questa sera – 18 febbraio 2026 – alle ore 21.30 su Rai 1 con Luca Marinelli, dedicata a uno dei grandi poeti della canzone italiana. Il film del 2018 è diretto da Luca Facchini. Inizialmente previsto e trasmesso da Rai 1 nel 2018 in due puntate, come una miniserie, viene riproposto in replica questa sera in un’unica serata. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La sera del 27 agosto 1979, l’anonima sequestri rapisce il cantautore Fabrizio De André e la sua compagna, la cantante Dori Ghezzi, presso la tenuta sarda dell’Agnata, nei pressi di Tempio Pausania, dove la coppia di artisti si era da poco stabilita a vivere.

La prigionia fa riaffiorare in De André tanti ricordi, a cominciare dall’infanzia e dall’adolescenza: il breve dialogo con un sacerdote suo insegnante, la prima chitarra ricevuta in regalo dalla famiglia, gli studi universitari di giurisprudenza che abbandonerà decidendo di dedicarsi alla musica, le notti brave per i caruggi di Genova insieme all’amico di una vita Paolo Villaggio, i primi incontri borghesi voluti dal ricco padre Giuseppe, dove avrà modo di conoscere colei che diverrà la sua prima moglie, Enrica “Puny” Rignon, e infine il casuale incontro con un altro cantautore esponente della scuola genovese, Luigi Tenco, con cui stringerà una solida amicizia che durerà fino all’improvvisa morte di quest’ultimo, avvenuta per suicidio durante il Festival di Sanremo 1967. La successiva amicizia e collaborazione con il poeta Riccardo Mannerini porterà De André a completare i suoi primi lavori discografici.

La musica porta il giovane Fabrizio a esibirsi davanti ad amici e a teatro, dove viene notato da alcuni discografici della Bluebell Records, con i quali pubblica il suo primo album registrato in studio, Tutto Fabrizio De André. In questi anni hanno grande importanza sul versante familiare la nascita del figlio Cristiano e su quello professionale Mina, che cantando La canzone di Marinella in televisione dà a De André la prima grande popolarità; il lavoro si mescola alla vita privata, con il divorzio da Puny, l’incontro con Dori, la nascita del grande legame affettivo con la Sardegna e la ristrutturazione della villa in campagna all’Agnata, dove i due cantanti si stabiliranno dopo poco, con De André che si appassiona sempre di più all’attività di agricoltore, accantonando in parte quella musicale.

La dura condizione di prigionieri si conclude per Fabrizio e Dori dopo quasi quattro mesi, quando il padre di De André paga il riscatto. Una volta tornato in libertà, Fabrizio non serba rancore per i malfattori e negli anni seguenti riprende a scrivere e a cantare, restando accanto all’ormai anziano padre Giuseppe, che in punto di morte strappa al figlio la promessa di smettere di bere, e infine sposandosi con Dori. Il racconto termina simbolicamente con la rottura della quarta parete, con gli attori del film che si riuniscono per assistere alla proiezione dell’ultimo concerto tenuto da De André, ascoltando in particolare la canzone Bocca di Rosa.

Fabrizio De André – Principe libero : il cast del film

Tanti gli attori famosi nel cast, a cominciare da Luca Marinelli che interpreta Fabrizio De André, mentre Valentina Bellè è Dori Ghezzi, la moglie. Nel cast sono presenti attori giovani e navigati, come Ennio Fantastichini, che veste i panni di Giuseppe, il papà di De Andrè. Il film è una coproduzione di Rai Fiction e Bibi Film, scritto da Francesca Serafini e Giordano Meacci e diretto da Luca Facchini. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Luca Marinelli: Fabrizio De André

Valentina Bellè: Dori Ghezzi

Ennio Fantastichini: Giuseppe De André

Elena Radonicich: Enrica “Puny” Rignon

Davide Iacopini: Mauro De André

Tommaso Ragno: Riccardo Mannerini

Gianluca Gobbi: Paolo Villaggio

Matteo Martari: Luigi Tenco

Anna Ferruzzo: Vittoria Ghezzi

Lorenzo Gioielli: Carlo Ghezzi

Orsetta De Rossi: madre di Puny

Luca Avagliano: Cesare Romana

Orietta Notari: Fernanda Pivano

Ciro Esposito: capitano dei Carabinieri

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Fabrizio De André – Principe libero? Inizialmente intesa come una miniserie in due puntate, il film viene trasmesso in un’unica serata oggi, 18 febbraio 2026, su Rai 1 dalle 21.30. La durata complessiva è di circa 140 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Fabrizio De André – Principe libero in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 18 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.